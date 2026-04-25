июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТПП РФ ПОСЕТИЛА ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

Новости Суббота, 25 апреля 2026 20:20
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТПП РФ ПОСЕТИЛА ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

Сухум. 25 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. По приглашению Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в рамках Международного форума деловых женщин «Абхазия – 2026» состоялся рабочий визит вице-президента ТПП Российской Федерации Елены Дыбовой. В ходе пребывания в республике Елена Дыбова посетила ГНУ «Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии».

Высокую гостью приняли директор института, доктор сельскохозяйственных наук, академик АНА Лесик Айба и замдиректора НИИ СХ АНА Юрий Акаба.

Стоит отметить, что Ю.Г. Акаба также является членом Правления ТПП Абхазии, что обеспечивает системное взаимодействие между аграрной наукой и предпринимательским сообществом.

Программа визита включала осмотр тепличного комплекса, где развёрнута научная коллекция тропических культур, адаптируемых к почвенно-климатическим условиям Абхазии. Среди представленных культур – бананы, папайя, манго, маракуйя, австралийский лимон, авокадо, ананас и драгонфрукт.

Елена Дыбова дала положительную оценку научно-исследовательской базе института и отметила значимость подобных проектов для диверсификации аграрного сектора Республики Абхазия.

Другие материалы в этой категории: « В ТПП АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КУЗБАССА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТПП РФ ПОСЕТИЛА ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ »
