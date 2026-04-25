ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТПП РФ ПОСЕТИЛА ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

Сухум. 25 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. По приглашению Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в рамках Международного форума деловых женщин «Абхазия – 2026» состоялся рабочий визит вице-президента ТПП Российской Федерации Елены Дыбовой. В ходе пребывания в республике Елена Дыбова посетила ГНУ «Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии».

доктор сельскохозяйственных наук, академик АНА Лесик Айба и замдиректора НИИ СХ АНА Юрий Акаба.

Высокую гостью приняли директор института,

Стоит отметить, что Ю.Г. Акаба также является членом Правления ТПП Абхазии, что обеспечивает системное взаимодействие между аграрной наукой и предпринимательским сообществом.

Программа визита включала осмотр тепличного комплекса, где развёрнута научная коллекция тропических культур, адаптируемых к почвенно-климатическим условиям Абхазии. Среди представленных культур – бананы, папайя, манго, маракуйя, австралийский лимон, авокадо, ананас и драгонфрукт.

Елена Дыбова дала положительную оценку научно-исследовательской базе института и отметила значимость подобных проектов для диверсификации аграрного сектора Республики Абхазия.