УСПЕХ СУХУМСКИХ БОКСЕРОВ

Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Гульрипшском районе Республики Абхазия состоялось Первенство Абхазии по боксу среди спортсменов младшего юношеского возраста, родившихся в 2014-2015 годах. В соревнованиях приняли участие более восьмидесяти участников со всех районов республики.