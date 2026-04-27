УСПЕХ СУХУМСКИХ БОКСЕРОВ
Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Гульрипшском районе Республики Абхазия состоялось Первенство Абхазии по боксу среди спортсменов младшего юношеского возраста, родившихся в 2014-2015 годах. В соревнованиях приняли участие более восьмидесяти участников со всех районов республики.
Город Сухум был представлен воспитанниками секции бокса Управления по делам молодежи и спорта. В результате соревнований юные спортсмены из Сухума завоевали три золотые медали и одну серебряную.
Победителями в своих весовых категориях стали: Хурхумал Даут (38 кг); Порохня Радомир (42 кг); Саакян Артур (54 кг).
Второе место занял Адлейба Даут (45 кг).
Тренирует спортсменов Адлейба Беслан.
Последнее от Super User
