В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ НДС

Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В заседании приняли участие министр по налогам и сборам Эдгар Бения, его заместитель Батал Гулия, заместитель председателя Контрольной палаты Республики Абхазия Зураб Отырба и руководители внебюджетных фондов.

Обсуждался проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость». В пояснительной записке говорится, что законопроектом предусмотрены особенности определения налоговой базы при реализации товаров, изготовленных производителями, из сырья и материалов, ранее ввезенных без обложения их налогом. Налоговая база будет определяться как разница между стоимостью реализованных товаров, и стоимостью использованных в их производстве сырья и материалов, ввоз которых был освобожден от налогообложения.

По итогам обсуждения данного вопроса и последующего голосования члены комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения этого законопроекта на заседании сессии Парламента.

В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены проекты законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2025 год.

По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данные проекты законов на очередное заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

В рамках повестки дня заседания также был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)». Обсудив поправки, члены комитета рекомендовали принять данный законопроект во втором чтении на очередном заседании сессии Парламента.

Затем был рассмотрен проект постановления «О годовом отчете Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2025 г.». Отчет Банка Абхазии депутатам представил председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Барателия

Депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить данный проект постановления на ближайшем заседании сессии.