В АБХАЗИИ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ АДЫГСКОГО ФЛАГА
Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии отпраздновали День адыгского флага. Торжества прошли на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба, где развернули полотнище флага размером 20х10 метров. Праздничную атмосферу поддержало выступление ансамбля «Уарада», собравшее зрителей и участников мероприятия.
Продолжением праздника стало традиционное танцевальное игрище «джэгу», которое провела абхазо-адыгская группа «Этнос». К нему смогли присоединиться все желающие – участники исполнили девять танцев, объединивших адыгские и абхазские культурные традиции.
