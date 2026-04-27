Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии отпраздновали День адыгского флага. Торжества прошли на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба, где развернули полотнище флага размером 20х10 метров. Праздничную атмосферу поддержало выступление ансамбля «Уарада», собравшее зрителей и участников мероприятия.