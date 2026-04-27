 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТОП НАПРАВЛЕНИЙ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Новости Понедельник, 27 апреля 2026 18:17
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия вошла в число наиболее востребованных направлений ближнего зарубежья для отдыха в период майских праздников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные туроператоров.

По оценкам участников рынка, в текущем году сохраняется устойчивый спрос на короткие поездки как внутри России, так и за ее пределами. В числе наиболее доступных зарубежных направлений на майские праздники названы Абхазия, Белоруссия, Армения и Узбекистан. Эксперты отмечают, что именно эти направления демонстрируют оптимальное соотношение стоимости и туристической привлекательности.

Среди внутренних направлений традиционно востребованы Санкт-Петербург, Москва, Калининград, а также города Золотого кольца и курорты Кавказских Минеральных Вод. При этом в сегменте зарубежных поездок Абхазия сохраняет устойчивые позиции благодаря относительно невысокой стоимости туров и географической близости.

Туроператоры уточняют, что средний чек на путешествия по России в период майских праздников находится на уровне порядка 59 тыс. руб. на человека, в то время как зарубежные пакетные туры с учетом перелета оцениваются примерно в 110 тыс. руб. На этом фоне направления ближнего зарубежья, включая Абхазию, остаются более доступной альтернативой для туристов.

Отдельно отмечается, что динамика цен по зарубежным направлениям остается разнонаправленной. Так, стоимость туров в Турцию, Египет и Китай в среднем снизилась по сравнению с прошлым годом, тогда как по отдельным направлениям, включая Вьетнам, зафиксирован рост цен. При этом общий уровень расходов на поездки в целом остается сопоставимым с показателями 2025 года.

По данным туроператоров, интерес к майским путешествиям формируется в том числе за счет гибкости форматов отдыха. Востребованы как короткие поездки на несколько дней, так и полноценные туры с размещением в гостиницах и экскурсионной программой. В этом контексте Абхазия выступает одним из наиболее сбалансированных вариантов для туристов, ориентированных на умеренный бюджет.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 27 апреля 2026 18:18

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.