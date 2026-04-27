АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТОП НАПРАВЛЕНИЙ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия вошла в число наиболее востребованных направлений ближнего зарубежья для отдыха в период майских праздников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные туроператоров.

По оценкам участников рынка, в текущем году сохраняется устойчивый спрос на короткие поездки как внутри России, так и за ее пределами. В числе наиболее доступных зарубежных направлений на майские праздники названы Абхазия, Белоруссия, Армения и Узбекистан. Эксперты отмечают, что именно эти направления демонстрируют оптимальное соотношение стоимости и туристической привлекательности.

Среди внутренних направлений традиционно востребованы Санкт-Петербург, Москва, Калининград, а также города Золотого кольца и курорты Кавказских Минеральных Вод. При этом в сегменте зарубежных поездок Абхазия сохраняет устойчивые позиции благодаря относительно невысокой стоимости туров и географической близости.

Туроператоры уточняют, что средний чек на путешествия по России в период майских праздников находится на уровне порядка 59 тыс. руб. на человека, в то время как зарубежные пакетные туры с учетом перелета оцениваются примерно в 110 тыс. руб. На этом фоне направления ближнего зарубежья, включая Абхазию, остаются более доступной альтернативой для туристов.

Отдельно отмечается, что динамика цен по зарубежным направлениям остается разнонаправленной. Так, стоимость туров в Турцию, Египет и Китай в среднем снизилась по сравнению с прошлым годом, тогда как по отдельным направлениям, включая Вьетнам, зафиксирован рост цен. При этом общий уровень расходов на поездки в целом остается сопоставимым с показателями 2025 года.

По данным туроператоров, интерес к майским путешествиям формируется в том числе за счет гибкости форматов отдыха. Востребованы как короткие поездки на несколько дней, так и полноценные туры с размещением в гостиницах и экскурсионной программой. В этом контексте Абхазия выступает одним из наиболее сбалансированных вариантов для туристов, ориентированных на умеренный бюджет.