В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ
Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма состоялось рабочее совещание под руководством министра туризма Астамура Логуа, с участием руководителя НТК «Турист» Русланом Кокоскерия, а также туроператоров и водителей. Основной темой обсуждения стала готовность инфраструктуры и профильных организаций к предстоящему курортному сезону, в том числе работа служб трансфера.
Ведомством ранее был проработан вопрос привлечения кредитных средств для НТК «Турист» с целью подготовки автотранспорта к сезону – замены покрышек, масел, проведения ремонтных работ. Таким образом, государство оказывает поддержку водителям, чтобы они могли качественно выполнять свою работу.
Участники встречи также обсудили актуальные вопросы деятельности организации. Каждый из присутствующих имел возможность получить разъяснения по интересующим его темам.
Последнее от Super User
