ПОДПИСАН КОНТРАКТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФЕДЕРАЦИЕЙ WKF
Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сборная команда Республики Абхазия впервые приняла участие, представляя нашу страну и наш флаг, в национальном турнире по кикбоксингу «Кубок России», который в городе Ульяновске. В соревнованиях участвовали 2200 спортсменов из различных регионов России и Абхазии.
– Лоу-кик;
– Лай-контакт;
– Поинтфайтинг;
– Сольные композиции;
– Фулл-контакт;
– К-1.
Команда Абхазии была представлена двумя спортсменами: Барциц Давидом из Гагры и Алисовым Никитой из Сухума.
По итогам боёв Барциц Давид, выступавший в весовой категории до 57 кг в дисциплине «К-1» среди юниоров, завоевал бронзовую медаль.
Алисов Никита провел бой в весовой категории до 63,5 кг в дисциплине «Лоу-кик» и уступил финалисту турнира всего один балл.
Главным тренером сборной команды является президент Федерации кикбоксинга Атумава Джон.
Старший тренер и вице-президент Федерации кикбоксинга – Сааков Нико.
Там же, Федерация кикбоксинга в лице президента Федерации Джона Атумава подписала контракт о международном взаимодействии с федерацией WKF (World
Kickboxing Federation) – Всемирная федерация кикбоксинга.
Теперь благодаря соглашению Абхазия и спортсмены сборной смогут принимать участие в международных стартах, проходящих в странах СНГ и не только исключительно под абхазским флагом, что, в свою очередь, придает большой стимул спортсменам и укрепляет международные отношения как с Российской Федерацией, так и странами, входящими в состав WKF.
