ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОДПИСАН КОНТРАКТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФЕДЕРАЦИЕЙ WKF

Новости Понедельник, 27 апреля 2026 18:23
ПОДПИСАН КОНТРАКТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФЕДЕРАЦИЕЙ WKF

Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сборная команда Республики Абхазия впервые приняла участие, представляя нашу страну и наш флаг, в национальном турнире по кикбоксингу «Кубок России», который в городе Ульяновске. В соревнованиях участвовали 2200 спортсменов из различных регионов России и Абхазии.

Турнир включал следующие дисциплины:

– Лоу-кик;

– Лай-контакт;

– Поинтфайтинг;

– Сольные композиции;

– Фулл-контакт;

– К-1.

Команда Абхазии была представлена двумя спортсменами: Барциц Давидом из Гагры и Алисовым Никитой из Сухума.

По итогам боёв Барциц Давид, выступавший в весовой категории до 57 кг в дисциплине «К-1» среди юниоров, завоевал бронзовую медаль.

Алисов Никита провел бой в весовой категории до 63,5 кг в дисциплине «Лоу-кик» и уступил финалисту турнира всего один балл.

Главным тренером сборной команды является президент Федерации кикбоксинга Атумава Джон.

Старший тренер и вице-президент Федерации кикбоксинга – Сааков Нико.

Там же, Федерация кикбоксинга в лице президента Федерации Джона Атумава подписала контракт о международном взаимодействии с федерацией WKF (World

Kickboxing Federation) – Всемирная федерация кикбоксинга.

Теперь благодаря соглашению Абхазия и спортсмены сборной смогут принимать участие в международных стартах, проходящих в странах СНГ и не только исключительно под абхазским флагом, что, в свою очередь, придает большой стимул спортсменам и укрепляет международные отношения как с Российской Федерацией, так и странами, входящими в состав WKF.

