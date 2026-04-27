ПОДПИСАН КОНТРАКТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФЕДЕРАЦИЕЙ WKF

Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сборная команда Республики Абхазия впервые приняла участие, представляя нашу страну и наш флаг, в национальном турнире по кикбоксингу «Кубок России», который в городе Ульяновске. В соревнованиях участвовали 2200 спортсменов из различных регионов России и Абхазии.

Турнир включал следующие дисциплины:

– Лоу-кик;

– Лай-контакт;

– Поинтфайтинг;

– Сольные композиции;

– Фулл-контакт;

– К-1.

Команда Абхазии была представлена двумя спортсменами: Барциц Давидом из Гагры и Алисовым Никитой из Сухума.

По итогам боёв Барциц Давид, выступавший в весовой категории до 57 кг в дисциплине «К-1» среди юниоров, завоевал бронзовую медаль.

Алисов Никита провел бой в весовой категории до 63,5 кг в дисциплине «Лоу-кик» и уступил финалисту турнира всего один балл.

Главным тренером сборной команды является президент Федерации кикбоксинга Атумава Джон.

Старший тренер и вице-президент Федерации кикбоксинга – Сааков Нико.

Там же, Федерация кикбоксинга в лице президента Федерации Джона Атумава подписала контракт о международном взаимодействии с федерацией WKF (World

Kickboxing Federation) – Всемирная федерация кикбоксинга.

Теперь благодаря соглашению Абхазия и спортсмены сборной смогут принимать участие в международных стартах, проходящих в странах СНГ и не только исключительно под абхазским флагом, что, в свою очередь, придает большой стимул спортсменам и укрепляет международные отношения как с Российской Федерацией, так и странами, входящими в состав WKF.