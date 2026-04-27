МОРСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ СТАРТУЮТ В МАЕ
Новости Понедельник, 27 апреля 2026 18:32
Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Как сообщалось ранее, первый в этом сезоне рейс судна «Комета» Сочи-Сухум запустят 15 мая – на три месяца раньше, чем в 2025 году. Отправления запланированы два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
Стоимость поездки составит 2,8 тыс. рублей. Билеты можно приобрести в кассах морских портов Сухума и Сочи, а также на официальном сайте перевозчика.
Морская пассажирская линия будет работать до октября включительно, дата последнего в сезоне рейса может зависеть от погоды.
