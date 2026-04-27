В СУХУМСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ НАЧНЕТСЯ НАБОР НА НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Республики Абхазия утвердило новые специальности в Сухумском медицинском колледже на 2026-2027 учебный год: на базе 11 классов – сестринское дело с эстетической косметологией (срок обучения – 2 года 10 месяцев, 20 мест); сестринское дело в курортологии (срок обучения – 2 года 10 месяцев, 15 мест); сестринское дело в физиотерапии (срок обучения – 2 года 10 месяцев, 15 мест), младшая медицинская сестра по уходу за больными (срок обучения 1 год). На базе 9 классов срок обучения увеличивается на год.

Сестринское дело с эстетической косметологией

Эта специальность сочетает базовые навыки сестринского дела с углубленным изучением эстетической косметологии. Студенты научатся проводить процедуры по уходу за кожей, выполнять макияж, массаж лица и тела, а также оказывать помощь в восстановлении кожи после косметологических процедур. Выпускники смогут работать в косметологических клиниках, салонах красоты и медицинских учреждениях.

Сестринское дело в курортологии

Это направление готовит специалистов, которые помогают пациентам на курортах и в санаториях. Студенты изучат основы физиотерапии, водолечения, грязелечения и других методов курортного лечения. Они научатся организовывать и проводить процедуры, направленные на оздоровление и реабилитацию пациентов. Выпускники смогут работать в курортных зонах, санаториях и реабилитационных центрах.

Сестринское дело в физиотерапии

Эта специальность фокусируется на применении физических методов лечения для восстановления здоровья пациентов. Студенты изучат различные виды физиотерапии, включая электротерапию, магнитотерапию, ультразвуковую терапию и другие. Они научатся проводить процедуры, направленные на снятие боли, улучшение кровообращения и ускорение выздоровления. Выпускники смогут работать в медицинских учреждениях, физиотерапевтических отделениях и реабилитационных центрах.

Младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Это направление готовит специалистов, осуществляющих уход за пациентами. Это помощник врачей, медсестер и конечно же, тяжелобольных пациентов. Младшая медицинская сестра выполняет гигиенические процедуры больным, осуществляет измерение функциональных показателей пациента.

Выпускники колледжа смогут работать в государственных и частных лечебных учреждениях: больницах, поликлиниках, санаториях, реабилитационных центрах, хосписах.

Для получения дополнительной информации и подачи документов обращайтесь: Сухумский медицинский колледж +7840 2262049.