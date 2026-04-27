АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СПАСЛИ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Пилот и штурман команды «Абхазия 4х4» по трофи-спринту Руслан Бения и Рауль Арютаа спасли человека. Во время проведения чемпионата Краснодарского края внедорожник перевернулся и упал в воду. Пристегнутый пилот оказался в затопленном салоне.

«Наши ребята одними из первых запрыгнули в воду, вытащили пилота из команды Краснодарского края. Ситуация была серьезная и требовала экстренных мер. Пилот был пристегнут пятиточечными ремнями, и помощь была нужна», – рассказал Sputnik руководитель команды Александр Барциц.

Абхазскому экипажу и еще двум командам, которые помогли пострадавшему, Федерация Внедорожного автоспорта выделила денежные вознаграждение.

«Абхазия 4х4» была создана около года назад. В сезоне прошлого года на чемпионате Северокавказского Федерального округа команда заняла второе место в категории «Открытая Нива».

По словам Барциц, вчерашний заезд для команды выдался не очень удачным, автомобиль сломался. Внедорожник починили, но это может повлиять на общий зачет.

Всего в чемпионате шесть дисциплин и восемь этапов, заключительный состоится в декабре.