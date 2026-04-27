 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СПАСЛИ ЧЕЛОВЕКА

Понедельник, 27 апреля 2026
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 27 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Пилот и штурман команды «Абхазия 4х4» по трофи-спринту Руслан Бения и Рауль Арютаа спасли человека. Во время проведения чемпионата Краснодарского края внедорожник перевернулся и упал в воду. Пристегнутый пилот оказался в затопленном салоне.

«Наши ребята одними из первых запрыгнули в воду, вытащили пилота из команды Краснодарского края. Ситуация была серьезная и требовала экстренных мер. Пилот был пристегнут пятиточечными ремнями, и помощь была нужна», – рассказал Sputnik руководитель команды Александр Барциц.

Абхазскому экипажу и еще двум командам, которые помогли пострадавшему, Федерация Внедорожного автоспорта выделила денежные вознаграждение.

«Абхазия 4х4» была создана около года назад. В сезоне прошлого года на чемпионате Северокавказского Федерального округа команда заняла второе место в категории «Открытая Нива».

По словам Барциц, вчерашний заезд для команды выдался не очень удачным, автомобиль сломался. Внедорожник починили, но это может повлиять на общий зачет.

Всего в чемпионате шесть дисциплин и восемь этапов, заключительный состоится в декабре.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 27 апреля 2026 20:18

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.