ПРЕЗИДЕНТ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ
Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба выехал в Минеральные Воды для участия в Кавказском инвестиционном форуме, который проходит с 28 по 30 апреля. В состав делегации вошли премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, глава администрации Сухума Тимур Агрба.
В ходе визита планируются встречи главы государства с руководством Правительства Российской Федерации, главами российских регионов и представителями деловых кругов. На полях форума также намечено подписание ряда соглашений.
В рамках мероприятия организован стенд Республики Абхазия, на котором представлены перспективные инвестиционные проекты и продукция абхазских производителей.
Программа форума направлена на укрепление деловых связей, привлечение инвестиций и реализацию крупных инфраструктурных проектов.
Форум организован Фондом Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития РФ.