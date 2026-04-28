ПРЕЗИДЕНТ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ

Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба выехал в Минеральные Воды для участия в Кавказском инвестиционном форуме, который проходит с 28 по 30 апреля. В состав делегации вошли премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, глава администрации Сухума Тимур Агрба.