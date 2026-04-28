ПРЕЗИДЕНТ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ

Новости Вторник, 28 апреля 2026 21:38
ПРЕЗИДЕНТ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ

Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба выехал в Минеральные Воды для участия в Кавказском инвестиционном форуме, который проходит с 28 по 30 апреля. В состав делегации вошли премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, глава администрации Сухума Тимур Агрба.

В ходе визита планируются встречи главы государства с руководством Правительства Российской Федерации, главами российских регионов и представителями деловых кругов. На полях форума также намечено подписание ряда соглашений.

В рамках мероприятия организован стенд Республики Абхазия, на котором представлены перспективные инвестиционные проекты и продукция абхазских производителей.

Программа форума направлена на укрепление деловых связей, привлечение инвестиций и реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Форум организован Фондом Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития РФ.

