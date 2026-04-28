Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе провел заседание комиссии по проведению конкурса «Чистый город». В нем приняли участие руководители управ микрорайонов столицы и специалисты сухумского Управления образования.

Как отметил Автандил Сурманидзе, в преддверии 2510-летия Сухума, уже сейчас по распоряжению главы столицы Тимура Агрба начинаются подготовительные работы. Одна из составляющих масштабной акции-субботника «Чистый город» – это проведение соревнования по лучшим благоустроенным дворовым территориям.

«Люди заинтересованы, готовы принять участие. В прошлом году в конкурсе рассматривались дворы многоэтажных домов, в этом году номинаций больше, весь город будет задействован», – сказал Сурманидзе.

Учредили по три призовых места по каждой из номинаций: «лучший сухумский дворик», «лучший школьный дворик», «лучший детсадовский дворик», «лучший двор ведомственного жилищного фонда», «лучший двор, устроенный с участием активных жителей», также будут рассматриваться лучшие благоустроенные дворы предприятий.

Кроме того, в этом году выберут также самый благоустроенный район столицы. Управы микрорайонов могут своей активной работой по благоустройству на всей подведомственной территории завоевать звание лучшего по чистоте микрорайона Сухума.