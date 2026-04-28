ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Вторник, 28 апреля 2026 21:44
ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В нем приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, его заместитель Батал Гулия, начальник УГАИ МВД Республики Абхазия Дамей Авидзба и другие приглашенные.

Был рассмотрен проект Конституционного закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия». Он направлен на устранение противоречий в наименовании налоговых органов Республики Абхазия в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия» и другие законодательные акты Республики Абхазия». Члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект во втором чтении.

В рамках заседания был обсужден проект закона «О государственной регистрации автотранспортных средств», который устанавливает единые правовые и организационные основы регистрации транспорта, а также связанный с ним проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О безопасности дорожного движения». Участники заседания постатейно изучили многочисленные поправки, представленные к принятому в первом чтении проекту закона «О государственной регистрации автотранспортных средств».

Далее комитет рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия» и другие законодательные акты Республики Абхазия», целью которого является совершенствование налогового контроля и упорядочение работы налоговых органов.

Депутаты решили продолжить дальнейшую работу над данными законопроектами.

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА «ЧИСТЫЙ ГОРОД» САИДА БУТБА УЧАСТВОВАЛА В V САРАТОВСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ »
