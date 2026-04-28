Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В нем приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, его заместитель Батал Гулия, начальник УГАИ МВД Республики Абхазия Дамей Авидзба и другие приглашенные.

Был рассмотрен проект Конституционного закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия». Он направлен на устранение противоречий в наименовании налоговых органов Республики Абхазия в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия» и другие законодательные акты Республики Абхазия». Члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект во втором чтении.

В рамках заседания был обсужден проект закона «О государственной регистрации автотранспортных средств», который устанавливает единые правовые и организационные основы регистрации транспорта, а также связанный с ним проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О безопасности дорожного движения». Участники заседания постатейно изучили многочисленные поправки, представленные к принятому в первом чтении проекту закона «О государственной регистрации автотранспортных средств».

Далее комитет рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия» и другие законодательные акты Республики Абхазия», целью которого является совершенствование налогового контроля и упорядочение работы налоговых органов.

Депутаты решили продолжить дальнейшую работу над данными законопроектами.