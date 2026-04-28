САИДА БУТБА УЧАСТВОВАЛА В V САРАТОВСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Председатель Верховного суда Республики Абхазия по приглашению ректора СГЮА Екатерины Ильговой приняла участие в работе V Саратовского юридического форума, посвящённого 95-летию Саратовской государственной юридической академии «95 лет служения праву государства и государству права».

Саида Бутба приняла участие в пленарном заседании и в работе секций «Современная цивилистическая процессуальная наука, адвокатура и нотариат: служение праву и государству», «Суд ЕАЭС в архитектуре евразийского правопорядка: компетенция, практика, роль в развитии наднационального права и внутригосударственных правовых систем».

Форум в очно-дистанционном формате собрал на более чем 30 отраслевых площадках свыше 1300 участников из 68 субъектов Российской Федерации и 17 иностранных государств – представителей известных отечественных и зарубежных юридических научных школ, федеральных и региональных правоохранительных и иных органов государственной власти.

Участники Форума обсудили ценностно-нормативные основы юридической деятельности, эволюцию цивилистических институтов в условиях цифровой трансформации, актуальные вопросы аттестации научных и педагогических работников, финансово-правовое обеспечение достижения целей национального развития России, роль Суда ЕАЭС в архитектуре евразийского правопорядка, экологическое благополучие России, криминалистические и экспертные стратегии защиты государства, противодействие криминализации и виктимизации несовершеннолетних в современных условиях, публичность и состязательность уголовного судопроизводства, наследие и инновации в отечественной юридической психологии и другие темы.

На полях форума Верховный суд Республики Абхазия и Саратовская государственная юридическая академия подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ подписали Саида Бутба и ректор СГЮА Екатерина Ильгова.

Стороны договорились вести совместную научно‑исследовательскую деятельность, готовить публикации и комментарии к нормативно‑правовым актам Абхазии, организовывать профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей и работников судов.

Также в рамках соглашения запланированы стажировки обучающихся и преподавателей, образовательные и научные мероприятия, обмен юридической литературой, судебной статистикой и другие мероприятия.