ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

САИДА БУТБА УЧАСТВОВАЛА В V САРАТОВСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Вторник, 28 апреля 2026 21:48
САИДА БУТБА УЧАСТВОВАЛА В V САРАТОВСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Председатель Верховного суда Республики Абхазия по приглашению ректора СГЮА Екатерины Ильговой приняла участие в работе V Саратовского юридического форума, посвящённого 95-летию Саратовской государственной юридической академии «95 лет служения праву государства и государству права».

Саида Бутба приняла участие в пленарном заседании и в работе секций «Современная цивилистическая процессуальная наука, адвокатура и нотариат: служение праву и государству», «Суд ЕАЭС в архитектуре евразийского правопорядка: компетенция, практика, роль в развитии наднационального права и внутригосударственных правовых систем».

Форум в очно-дистанционном формате собрал на более чем 30 отраслевых площадках свыше 1300 участников из 68 субъектов Российской Федерации и 17 иностранных государств – представителей известных отечественных и зарубежных юридических научных школ, федеральных и региональных правоохранительных и иных органов государственной власти.

Участники Форума обсудили ценностно-нормативные основы юридической деятельности, эволюцию цивилистических институтов в условиях цифровой трансформации, актуальные вопросы аттестации научных и педагогических работников, финансово-правовое обеспечение достижения целей национального развития России, роль Суда ЕАЭС в архитектуре евразийского правопорядка, экологическое благополучие России, криминалистические и экспертные стратегии защиты государства, противодействие криминализации и виктимизации несовершеннолетних в современных условиях, публичность и состязательность уголовного судопроизводства, наследие и инновации в отечественной юридической психологии и другие темы.

На полях форума Верховный суд Республики Абхазия и Саратовская государственная юридическая академия подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ подписали Саида Бутба и ректор СГЮА Екатерина Ильгова.

Стороны договорились вести совместную научноисследовательскую деятельность, готовить публикации и комментарии к нормативноправовым актам Абхазии, организовывать профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей и работников судов.

Также в рамках соглашения запланированы стажировки обучающихся и преподавателей, образовательные и научные мероприятия, обмен юридической литературой, судебной статистикой и другие мероприятия.

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ИЗЪЯТО ОКОЛО 350 ГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА »
