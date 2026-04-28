ИЗЪЯТО ОКОЛО 350 ГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Очередные масштабные оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего изъяли наркотическое средство в особо крупном размере. Задержан подозреваемый в распространении запрещенных веществ на территории Республики Абхазия – житель Ульяновской области Российской Федерации Золотарев Денис Александрович, 1985 г. р., временно проживающий в г. Сухум. При личном досмотре у гражданина изъято 37 свертков с наркотическим средством «метадон» общей массой более 74 граммов.

Как пояснил задержанный, тайные закладки с наркотическим средством он осуществлял на территории горной местности у Нового Афона и за каждую реализованную закладку получал денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в отношении гражданина Золотарева, сотрудники УКОН исследовали участки местности в с. Анхуа Гудаутского района по указанным в телефоне задержанного координатам геолокации на территории Иверской горы, где подозреваемый уже сделал закладки с наркотическим веществом для последующей продажи. В потайных местах сотрудники милиции изъяли три свертка с расфасованным «метадоном». Масса наркотика составила порядка 6 граммов.

Таким образом, в результате обыска гостиничного номера по месту временного проживания задержанного, под диваном был обнаружен черный полиэтиленовый пакет. Развернув содержимое пакета, сотрудники УКОН обнаружили аналогичные ранее изъятым заизолированные свертки в количестве 44 штук с расфасованным внутри светлым веществом, как впоследствии установлено экспертами, –наркотическим средством «метадон» общей массой более 88 граммов.

Также сотрудниками УКОН МВД установлено, что гражданин Золотарев по ранее имевшейся договоренности с лицом под псевдонимом «Rust» через мобильное приложение «Telegram» получил координаты расположения оптового клада с наркотическим веществом, которое впоследствии должен был распространить путем тайных закладок. В результате разыскных мероприятий в Сухумском районе, в селе Гумиста по улице Эшерской, в районе свалки под бетоном была обнаружена крупная кладка в целлофане. В общей сложности изъято 90 заизолированных свертков с расфасованным и готовым к реализации наркотическим средством «метадон» массой более 181 грамма.

В общей сложности в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД из незаконного оборота изъято порядка 350 граммов сильнодействующего наркотического средства.

В отношении гражданина Золотарева следственным управлением МВД Абхазии по двум эпизодам преступных деяний, а именно незаконному приобретению, хранению с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства, совершенных организованной группой в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.