ПРОГРАММА К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ ДБАР
Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. 2 мая, ко дню рождения Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Дбар в Гудауте и Сухуме пройдут памятные и торжественные мероприятия.
В 10 часов утра к могиле Сергея Дбар в селе Мгудзырхуа пройдет церемония возложения цветов.
В 11:30 в музее Отечественной войны народа Абхазии имени Дбар состоится памятный вечер.
В Сухуме в 14:00 – церемония возложения цветов к мемориалу в парке Славы, и в 15:00 – торжественное заседание, посвященное 80-летию Сергея Платоновича.