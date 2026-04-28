СГБ ЗАДЕРЖАНЫ ГРАЖДАНЕ РФ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В СОЗДАНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. 27 апреля 2026 года, сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии в г. Сухум были задержаны граждане Российской Федерации – Каушан Анастасия Сергеевна 1986 г.р., Каушан Антон Николаевич 1986 г.р. и Гришин Егор Сергеевич 2006 г.р., которые подозреваются в создании террористического сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Краснодарского края.

Оперативные мероприятия в отношении данных граждан проводились совместно с сотрудниками ФСБ России с 2023 года.

Каушан Анастасия подозревается в создании террористического сообщества с цель насильственного захвата административных зданий на территории Краснодарского края. Для осуществления своего преступного умысла, Каушан использовала интернет-мессенджер Telegram, где поддерживала контакты со своими сообщниками.

Согласно имеющимся оперативным данным, Каушан, с целью избежания возможного уголовного преследования, покинула территорию России в направлении Республики Абхазия, сообщив участникам сообщества, что деятельность созданного ею террористического сообщества не прекращена и что по минованию опасности, Каушан Анастасия продолжит реализацию своего умысла.

27 апреля 2026 года, указанные граждане Российской Федерации, были переданы по партнерским каналам ФСБ России.

В отношении Каушан Анастасии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 прим 4 УК Российской Федерации. В отношении остальных граждан проводятся следственные действия.