МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС НАСТАВНИКОВ

Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Прием заявок на Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!» продолжается – у молодежи Абхазии еще есть возможность принять участие до 8 мая. Конкурс проводится с 2024 года по поручению Президента Российской Федерации в рамках федерального проекта «Мы вместе» нацпроекта «Молодежь и дети». Организатором выступает Роспатриотцентр при поддержке Росмолодежи.

За два года конкурс объединил более 120 тысяч участников со всей России, а 200 победителей вошли в сообщество наставников в сфере патриотического воспитания. В 2025 году участники представили свыше 400 проектов, а победители стали соорганизаторами крупных патриотических форумов.

В 2026 году конкурс проходит по шести номинациям: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник» и командная номинация «Быть примером».

Чтобы принять участие, необходимо записать видеовизитку с рассказом о своей наставнической деятельности и подать заявку на платформе «Молодежь России» по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69ca34cf95add56705467405

Окружные этапы пройдут с июня по август 2026 года, а финал конкурса состоится осенью.