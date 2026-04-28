 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС НАСТАВНИКОВ

Новости Вторник, 28 апреля 2026 22:15
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 28 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Прием заявок на Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!» продолжается – у молодежи Абхазии еще есть возможность принять участие до 8 мая. Конкурс проводится с 2024 года по поручению Президента Российской Федерации в рамках федерального проекта «Мы вместе» нацпроекта «Молодежь и дети». Организатором выступает Роспатриотцентр при поддержке Росмолодежи.

За два года конкурс объединил более 120 тысяч участников со всей России, а 200 победителей вошли в сообщество наставников в сфере патриотического воспитания. В 2025 году участники представили свыше 400 проектов, а победители стали соорганизаторами крупных патриотических форумов.

В 2026 году конкурс проходит по шести номинациям: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник» и командная номинация «Быть примером».

Чтобы принять участие, необходимо записать видеовизитку с рассказом о своей наставнической деятельности и подать заявку на платформе «Молодежь России» по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69ca34cf95add56705467405

Окружные этапы пройдут с июня по август 2026 года, а финал конкурса состоится осенью.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 28 апреля 2026 22:18

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.