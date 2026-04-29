В СЕЛЕ КУТОЛ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КОННОМУ СПОРТУ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ АБХАЗИИ

Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. 1 мая в селе Кутол Очамчырского района состоится традиционный республиканский турнир по конному спорту, приуроченный к Празднику весны и труда. В программе турнира заявлены скачки на дистанциях 1200, 1800 и 2000 метров. Скачки посвящены памяти павших Героев в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, памяти Героев и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, памяти Вахтанга Голандзия.

Помимо скачек, наездники покажут свое мастерство в метании копья и конном футболе. Эти состязания приурочены к памяти мастеров спорта Абхазии – братьев Алхаса и Гарика Палавандзия, а также мастера спорта Омара Когония.

Турнир начнется в 09:00.

В 11:00 состоится возложение цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.