НА УЛИЦАХ СУХУМА ОБНОВЛЯЮТ СВЕТОВОЕ НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Среда, 29 апреля 2026 14:01
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Новые осветительные приборы были установлены на 12 улицах столицы за последние десять месяцев, рассказал замглавы столичной администрации Константин Тарба.
Администрацией Сухума приобретено и установлено более 1000 новых осветительных приборов. Более 1500 приборов починили, либо заменили в них испортившиеся лампы.
Администрация Сухума проводит соответствующие работы, чтобы столица Абхазии и в ночное время была комфортной для жителей и гостей республики.
