ГЛАВА МИНЗДРАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ НА ЗАСЕДАНИИ «КРУГЛЫЙ СТОЛ МИНИСТРОВ»

Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках III Северо-Кавказской конференции с международным участием «Вершина качества – 2026» министр здравоохранения Эдуард Бутба в качестве спикера принял участие на заседании «Круглый стол министров» по вопросам внедрения региональной модели развития системы управления качеством.

Мероприятие проходило под председательством руководителя федерального Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба рассказал коллегам о системе здравоохранения Республики Абхазия, а также о результатах и достижениях ведомства за последние годы. В своем выступлении он акцентировал внимание на ключевых аспектах функционирования системы здравоохранения, включая инновационные подходы к организации медицинской помощи, внедрение современных технологий и повышение качества медицинских услуг.

После заседания участники круглого стола посетили выставку форума, о культуре и быте Кабардино-Балкарии.