ЭДУАРД БУТБА ПОСЕТИЛ ГОРОДСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ №1 В НАЛЬЧИКЕ
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках III Северо-Кавказской конференции с международным участием «Вершина качества – 2026» министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба посетил городскую поликлинику №1 в Нальчике.
Заместитель председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Хубиев Марат, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов и Эдуард Бутба осмотрели медучреждение. Рустам Калибатов показал коллеге современную инфраструктуру и функциональные возможности городской поликлиники №1. Особое внимание было уделено организации работы медицинских отделений и обеспечению высокого уровня предоставляемых услуг.
Городская поликлиника №1 Нальчика – крупнейший на Северном Кавказе объект первичного звена здравоохранения. Поликлиника обслуживает 500 посещений в сутки и более 84 тысяч жителей столицы республики, поликлиника включает амбулаторную часть, неотложную службу, дневной стационар, центры онкологической помощи, функциональной диагностики и реабилитации, имеет крупнейшее отделение эндоскопии в СКФО с мощностью более 20 тысяч исследований в год.
В завершение визита Эдуард Бутба выразил искреннюю благодарность за тёплый и радушный приём, оказанный в братской Кабардино-Балкарской Республике.
