КОНЦЕРТ PIANO DUO & ORCHESTRA ПРОШЕЛ В СУХУМЕ
Среда, 29 апреля 2026
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел концерт PIANO DUO & ORCHESTRA. В составе дуэта Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и Заслуженная артистка Республики Гулиза Авидзба.
Концерт посвящён 10-летию дуэта и сотрудничества с Государственным камерным оркестром.
Нинель Бжания, Гулиза Авидзба и музыканты оркестра исполнили популярную классику, мировые хиты в классической аранжировке и саундтреки из фильмов.
