СИМА КВИЦИНИЯ ВНОВЬ НАЗНАЧЕНА ПРОКУРОРОМ СУХУМСКОГО РАЙОНА
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Проведена коллегия по рассмотрению результатов комплексной проверки, проведенной Генеральной прокуратурой Республики Абхазия в связи истечением срока полномочий прокурора Сухумского района, старшего советника юстиции, Симы Квициния, за период с апреля 2021 года по апрель 2026 года.
По решению коллегии Генеральной прокуратуры, приказом генпрокурора Адгура Агрба за №152 от 29.04.2026 года Квициния Сима Алексеевна утверждена и вновь назначена на должность прокурора Сухумского района сроком на 5 лет.
Последнее от Super User
