В ОЧАМЧЫРЕ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ В ВОСЬМОМ МИКРОРАЙОНЕ

Новости Среда, 29 апреля 2026 19:20
В ОЧАМЧЫРЕ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ В ВОСЬМОМ МИКРОРАЙОНЕ

Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. ​В восьмом микрорайоне Очамчырф стартовали подготовительные работы перед укладкой нового асфальтобетонного покрытия. Этот район является одним из самых густонаселенных, а дорожный участок от железнодорожного переезда долгое время нуждался в обновлении.

На данный момент рабочие обновляют центральный трубопровод. Это необходимый этап перед асфальтированием, чтобы избежать разрытий в будущем.

Ремонт проходит в рамках программы по реконструкции главных городских дорог.

​Сегодня ход работ на объекте проинспектировал глава районной администрации Алхас Кация и его заместители.

​Реконструкция центральной дороги микрорайона значительно улучшит транспортную доступность и комфорт для местных жителей.

Последнее изменение Среда, 29 апреля 2026 19:29

