В ОЧАМЧЫРЕ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ В ВОСЬМОМ МИКРОРАЙОНЕ

Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. ​В восьмом микрорайоне Очамчырф стартовали подготовительные работы перед укладкой нового асфальтобетонного покрытия. Этот район является одним из самых густонаселенных, а дорожный участок от железнодорожного переезда долгое время нуждался в обновлении.​