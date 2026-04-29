В ОЧАМЧЫРЕ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ В ВОСЬМОМ МИКРОРАЙОНЕ
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В восьмом микрорайоне Очамчырф стартовали подготовительные работы перед укладкой нового асфальтобетонного покрытия. Этот район является одним из самых густонаселенных, а дорожный участок от железнодорожного переезда долгое время нуждался в обновлении.
На данный момент рабочие обновляют центральный трубопровод. Это необходимый этап перед асфальтированием, чтобы избежать разрытий в будущем.
Ремонт проходит в рамках программы по реконструкции главных городских дорог.
Сегодня ход работ на объекте проинспектировал глава районной администрации Алхас Кация и его заместители.
Реконструкция центральной дороги микрорайона значительно улучшит транспортную доступность и комфорт для местных жителей.
Последнее от Super User
