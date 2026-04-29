ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ – 2026
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня президент Абхазии Бадра Гунба начал работу на Кавказском инвестиционном форуме – 2026 с посещения стенда Республики Абхазия. Глава государства встретился с членами делегации, в состав которой вошли премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия и глава администрации Сухума Тимур Агрба.
Президент отметил важность участия республики в престижных международных форумах такого уровня. По словам Бадры Гунба, это дает Абхазии возможность продемонстрировать экономический потенциал страны и привлечь новые инвестиции.
Сегодня стенд Республики Абхазия посетил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. У экспозиции его встретил Президент Бадра Гунба. Максим Решетников ознакомился с представленными проектами.
Работа делегации на площадках форума продолжается.
