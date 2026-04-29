ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ КАВКАЗСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ – 2026

Новости Среда, 29 апреля 2026 19:29
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня президент Абхазии Бадра Гунба начал работу на Кавказском инвестиционном форуме – 2026 с посещения стенда Республики Абхазия. Глава государства встретился с членами делегации, в состав которой вошли премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия и глава администрации Сухума Тимур Агрба.

Президент отметил важность участия республики в престижных международных форумах такого уровня. По словам Бадры Гунба, это дает Абхазии возможность продемонстрировать экономический потенциал страны и привлечь новые инвестиции.

Сегодня стенд Республики Абхазия посетил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. У экспозиции его встретил Президент Бадра Гунба. Максим Решетников ознакомился с представленными проектами.

Работа делегации на площадках форума продолжается.

Другие материалы в этой категории: « В ОЧАМЧЫРЕ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ В ВОСЬМОМ МИКРОРАЙОНЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО СИТУАЦИИ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ »
