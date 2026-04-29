ПАРЛАМЕНТСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО СИТУАЦИИ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. ​Состоялось заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности, посвящённое ситуации с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Абхазия. В нем приняли участие начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД Республики Абхазия Астамур Пачалия, его заместитель Ремзик Чанба, а также начальник отдела Службы государственной безопасности Нахар Лагвилава.

Депутатов интересовал комплекс вопросов: на каком уровне сегодня организована работа по противодействию наркотрафику, какова реальная оперативная обстановка. Особое внимание парламентарии уделили проблемам, с которыми сталкиваются оперативные работники, осуществляя деятельность по пресечению незаконного ввоза на территорию республики и сбыта запрещённых веществ, а также механизмам организации работы в данном направлении.

Представители правоохранительных органов доложили о результатах оперативно-розыскной деятельности и предпринимаемых мерах по предотвращению контрабанды наркотиков.

Участники заседания обсудили возможности усиления нормативно-правовой базы и необходимости укрепления материально-технического оснащения подразделений, борющихся с незаконным оборотом наркотиков.

По итогам обсуждения члены Комитета приняли решение провести расширенное заседание с привлечением всех структур, работающих на данном направлении, чтобы более детально проработать конкретные рекомендации по усилению превентивных мер и оперативной работы.