СУХУМ И НАЛЬЧИК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Соглашение об установлении дружественных отношений между местной администрацией городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) и администрацией города Сухум (Республика Абхазия) подписано на полях Кавказского инвестиционного форума, который проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.

Подписи под документом поставили глава Администрации Сухума Тимур Агрба и глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов.

На церемонии присутствовали президент Абхазии Бадра Гунба, а также члены правительственной делегации премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, которые принимают участие в работе Кавказского инвестиционного форума.

Соглашение об установлении дружественных отношений между Сухумом и Нальчиком подразумевает сотрудничество на муниципальном уровне в различных сферах деятельности. Стороны также обязуются руководствоваться положениями Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Кабардино-Балкарской Республикой от 19 мая 1995 года.

Среди прочего, по соглашению Сухум и Нальчик будут оказывать содействие в привлечении инвестиций в экономику обоих муниципальных образований, в реализации совместных инвестиционных проектов в сферах экономики, торговли и культуры, поощрять развитие контактов в области туризма, в том числе между туристскими организациями; развивать взаимодействие между образовательными учреждениями, проводить научно-практические, экспертные и иные академические мероприятия.

Стороны также будут содействовать укреплению и развитию культурных связей, обмену творческими коллективами, делегациями деятелей культуры и искусства, организации театральных постановок, фестивалей и концертов, реализации совместных творческих проектов, в организации детско-юношеских, молодежных, массовых и профессиональных мероприятий, в том числе состязаний по различным видам спорта.