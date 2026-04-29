 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУХУМ И НАЛЬЧИК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Новости Среда, 29 апреля 2026 19:33
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Соглашение об установлении дружественных отношений между местной администрацией городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) и администрацией города Сухум (Республика Абхазия) подписано на полях Кавказского инвестиционного форума, который проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.

Подписи под документом поставили глава Администрации Сухума Тимур Агрба и глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов.

На церемонии присутствовали президент Абхазии Бадра Гунба, а также члены правительственной делегации премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, которые принимают участие в работе Кавказского инвестиционного форума.

Соглашение об установлении дружественных отношений между Сухумом и Нальчиком подразумевает сотрудничество на муниципальном уровне в различных сферах деятельности. Стороны также обязуются руководствоваться положениями Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Кабардино-Балкарской Республикой от 19 мая 1995 года.

Среди прочего, по соглашению Сухум и Нальчик будут оказывать содействие в привлечении инвестиций в экономику обоих муниципальных образований, в реализации совместных инвестиционных проектов в сферах экономики, торговли и культуры, поощрять развитие контактов в области туризма, в том числе между туристскими организациями; развивать взаимодействие между образовательными учреждениями, проводить научно-практические, экспертные и иные академические мероприятия.

Стороны также будут содействовать укреплению и развитию культурных связей, обмену творческими коллективами, делегациями деятелей культуры и искусства, организации театральных постановок, фестивалей и концертов, реализации совместных творческих проектов, в организации детско-юношеских, молодежных, массовых и профессиональных мероприятий, в том числе состязаний по различным видам спорта.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 29 апреля 2026 19:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО СИТУАЦИИ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В СУХУМ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ С 1 ИЮНЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.