ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В СУХУМ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ С 1 ИЮНЯ
Сухум. 29 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. На Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах власти Ставрополья заключили важное для туристов и бизнеса соглашение. Губернатор края Владимир Владимиров и председатель совета директоров авиакомпании «РусЛайн» Наталия Кошевар договорились о сотрудничестве.
Так, в регион планируется запуск регулярного рейса по маршруту Минеральные Воды – Сухум – Минеральные Воды. Полеты начнутся с 1 июня и будут выполняться дважды в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе главы края.
