В АБХАЗИИ ДО 2030 ГОДА НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ ТУРПОТОК ДО 5 МЛН ЧЕЛОВЕК
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Туристический поток в Абхазию намерены увеличить до 5 млн человек до 2030 года. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба.
«Мы способствуем со всех сторон росту турпотока. Мы для себя задали такой порог: до 2030 года до 5 млн туристов увеличить турпоток», – сообщил Делба.
По его словам, в 2025 году турпоток в республике составил 1,2 млн человек.
Кавказский инвестиционный форум проходит 28-30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводы экспо». Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума – «Расширяя горизонты возможностей».
Организатор форума – Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края. ТАСС – информационный партнер.
