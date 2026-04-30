ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ РОЛАНДА ХАЛВАШ
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Военной прокуратурой Абхазии возбуждено уголовное в отношении Халваш Роланда Романовича, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РА.
Предварительным следствием установлено, что 15 апреля 2026 года в промежутке времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, военнослужащий в/ч 237969, рядовой Халваш Роланд Романович, будучи в увольнении, находясь на территории двора домовладения без регистрационного обозначения, расположенного по адресу: улица Самава, село Куланырхуа, Гудаутского района, являющегося местом его постоянного проживания, в ходе возникшего конфликта на почве сложившихся личных неприязненных отношений с Гурбанзаде Сиявуш Хидаят-оглы, осознавая общественную опасность своих действий, вооружившись вертикальным двуствольным охотничьим ружьем фирмы «KRAL» за №В13348, снабженным не менее чем двумя боеприпасами калибра 12 мм, произвел не менее двух выстрелов, один из которых являлся целенаправленным в область левой голени Гурбанзаде С.Х., причинив последнему открытое многооскольчатое сквозное огнестрельное ранение в верхнюю треть левой голени с повреждением нервно-сосудистого сплетения.
Военным судом Республики Абхазия в отношении Халваш Р.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
