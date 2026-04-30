ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ КАВКАЗСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА – 2026
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в пленарном заседании Кавказского инвестиционного форума – 2026. Тема пленарного заседания – «Трансформация инвестиционного климата: проектируя будущее в новых реалиях».
Кавказский инвестиционный форум является одним из крупнейших международных инвестиционных площадок России.
В работе форума принимают участие официальные представители и деловые круги из 40 стран мира. Тематика заседаний охватывает актуальные вопросы развития экономики, инфраструктуры и укрепления международного партнерства.
Ранее Президент Абхазии Бадра Гунба отметил высокую значимость участия республики в престижных международных форумах такого уровня.
