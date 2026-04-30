ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Новости Четверг, 30 апреля 2026 12:52
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках Кавказского инвестиционного форума президент Абхазии Бадра Гунба встретился с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Во встрече приняли участие премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, мэр Сухума Тимур Агрба.
На встрече среди других вопросов обсудили вопрос прямого авиасообщения между аэропортом г. Нальчик и аэропортом «Сухум».
