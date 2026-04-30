ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Кабинете министров состоялась рабочая встреча вице-премьера Вараздата Миносян с делегацией Российского Союза строителей во главе с заместителем президента Российская академия наук Петром Чекмаревым и председателем правления «Международный Бизнес Форум недвижимости» Михаилом Грином.

Во встрече приняли участие депутат Парламента Республики Абхазия Аслан Лакоба, руководитель УКС Дамир Гамисония, представители профильных организаций и бизнеса.

Открывая встречу, Вараздат Миносян передал приветствие от премьер-министра Владимира Делба и отметил: «Мы очень рады вам. У нас недавно состоялся экономический форум, по итогам которого заключено порядка тридцати договоров. Это в очередной раз подтверждает динамичное развитие отношений между Абхазией и Россией».

Стороны обсудили перспективы участия российских инвесторов в развитии туристической и гостиничной инфраструктуры, взаимодействие в сфере строительства и агропромышленного комплекса. Отдельное внимание было уделено вопросам благоустройства и развитию туристических направлений, включая яхтенную инфраструктуру.

Вице-премьер подчеркнул, что озвученные инициативы будут проработаны с профильными ведомствами, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Об этом сообщает сайт КМ.