ИЗ СОЧИ В АБХАЗИЮ ВОЗОБНОВИЛИ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ЕДИНОМУ БИЛЕТУ

Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. С сегодняшнего дня из Сочи возобновили прямые смешанные (мультимодальные) перевозки по единому билету для пассажиров из российских регионов в Абхазию и в обратном направлении.

«Это дает возможность туристам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на комфортабельных автобусах до точки назначения», – сообщает Единая транспортная дирекция.

В ближайшие пять месяцев перевозки будут проходить с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять абхазских городов - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Оформить единый билет на поезд и автобус можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей ФПК, а также на сайте РЖД.

Билет на самолет и автобус оформляется через агентскую сеть ТКП: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.