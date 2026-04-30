ПОДТВЕРДИЛИ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В оборонном ведомстве завершилась плановая контрольная проверка офицеров управлений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия.

Практический этап испытаний прошел на военном стрельбище, где офицеры выполнили упражнения контрольных стрельб по огневой подготовке. Проверка включала поражение мишеней на различных дистанциях в условиях ограниченного времени. Комиссия оценивала не только точность огня, но и скорость приведения оружия к бою, а также строгое соблюдение требований безопасности.

Уровень физической подготовки проверялся на базе Республиканского стадиона. Программа испытаний была адаптирована под возрастные категории военнослужащих и включала нормативы на силу, быстроту и выносливость.

Все привлеченные к проверке военнослужащие подтвердили необходимый уровень квалификации.