ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТУРНИРА ПО DOTA 2 ИЗ КОМАНДЫ «CHA CHA GAMING»
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба провел встречу с игроками команды «Cha Cha Gaming», ставшими победителями турнира по компьютерной игре Dota 2, прошедшего в Республике Адыгея.
В ходе встречи он поздравил спортсменов с успешным выступлением, отметив высокий уровень подготовки и слаженную командную работу. Победителям были вручены почетные грамоты.
В составе команды «Cha Cha Gaming» выступили Давид Когония, Георгий Бжания, Александр Адамия, Аинар Смыр и Астан Адлейба.