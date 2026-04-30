АБХАЗСКИЕ ТЕННИСИСТЫ ПОКОРЯЮТ МАЙКОП

Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские теннисисты заняли призовые места на открытом турнире по теннису, прошедшем в Майкопе с 24 по 27 апреля.

По итогам соревнований победителями в своих возрастных категориях стали: среди детей 6 лет и моложе – Елизавета Кортава (Очамчыра); среди детей 8 лет и моложе – Мирэна Айба (Сухум); среди девочек 10 лет и моложе – Манэ Данилян (Сухум); среди мальчиков – Владислав Бигвава (Агудзера); среди девочек 13 лет и моложе – Анна Шинкуба (Сухум); среди юношей – Давид Эзугбая (Сухумский район).