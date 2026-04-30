ВЛАДИМИР ДЕЛБА: В ТЕКУЩЕМ ГОДУ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА НОВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Новую программу для привлечения инвестиций реализуют в Республике Абхазия в 2026 году, она будет направлена на развитие малых средств размещения. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил премьер-министр республики Владимир Делба.