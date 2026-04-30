ВЛАДИМИР ДЕЛБА: В ТЕКУЩЕМ ГОДУ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА НОВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Новую программу для привлечения инвестиций реализуют в Республике Абхазия в 2026 году, она будет направлена на развитие малых средств размещения. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил премьер-министр республики Владимир Делба.
«Я хотел бы еще особо подчеркнуть, что в текущем году будет реализована новая программа по привлечению инвестиций через, в том числе, меры государственной поддержки на развитие малых мест размещения – глэмпинг», – сообщил Делба.
