ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ»
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственных наградах и почетных званиях», который связан с присуждением отличившимся сотрудникам (в том числе бывшим руководителям министерства) Почётного звания «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия».
По итогам обсуждения депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить данный законопроект на ближайшем заседании сессии в первом чтении.