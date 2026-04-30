Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики по обобщению судебной практики по уголовным делам по культивированию запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества за 2024-2025 годы.

В его работе приняли участие первый замгенерального прокурора Дамир Квициния, замгенерального прокурора А.Трапш, вице-премьер – министр внутренних дел Роберт Киут, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, первый зампредседателя Службы государственной безопасности А. Чичба, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД А. Пачалия и начальник Судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба.

С основным докладом выступил начальник Судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба.

Согласно данным, приведенным в основном докладе за обсуждаемый период рассмотрено 33 уголовных дела, по которым 29 человек осуждены, из них к реальному лишению свободы приговорены 12, условные сроки получили 9, а на принудительное лечение направлено 4.

Общая сумма штрафа за данный период составила 2 450 000 рублей из которых 1 590 000 рублей дополнительный вид наказания, 1 060 000рублей основной.

В основной массе выращиваемых растений это южно-краснодарская конопля. Общее количество растений конопли 598 корней, опийного мака- 547 (537 у одного лица). По всем вынесенным решениям вещественные доказательства подлежат уничтожению после вступления приговора в законную силу.

По всем уголовным делам назначается наркологическая экспертиза в связи с чем, можно отметить тот факт, что выращиванием и культивированием занимаются лица, страдающие наркоманией, при этом многие из осужденных лиц ранее на учете не состояли.

«На практике лица сами указывают на места, где прорастают наркосодержащие растения в редких случаях – это личное приусадебное хозяйство, в своей основе это либо лесной массив, либо заброшенный соседский участок. Это в последующем используется защитой как аргумент невиновности лица, либо как исключительное смягчающее обстоятельство – сотрудничество со следствием», – отметил Амичба.

Лица, вырастив всего 5 корней, что согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 17.07.2013 года за № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 223, 224, 224.1 и 226 УК РА, а также крупных размеров запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, для целей статьи 228 УК РА» уже является крупным размером, получают наказание в виде 10 лет лишения свободы и лицо вырастив 537 корней получает аналогичное наказание.

По итогам Координационного совещания подготовлен проект постановления Координационного совещания правоохранительных органов республики, в котором дано указание о внесении изменений в вышеуказанное постановление Кабинета министров Республики Абхазия, а именно разграничить количество наркосодержащих растений, увеличить количество произрастающих растении при крупном размере.