июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
МИХАИЛ МИШУСТИН ПОСЕТИЛ СТЕНД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА КИФ-2026

Четверг, 30 апреля 2026
Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил стенд Республики Абхазия, развернутый в рамках Кавказского инвестиционного форума – 2026. Его встретил президент Абхазии Бадра Гунба и члены абхазской делегации.

В ходе осмотра стенда глава государства рассказал Михаилу Мишустину о ключевых показателях социально-экономического развития республики. Бадра Гунба подчеркнул важность помощи, оказываемой Российской Федерацией, и выразил признательность за всестороннюю поддержку Абхазии.

В частности, президент отметил, что международный аэропорт «Сухум» имени Владислава Ардзинба, открытый год назад после масштабной реконструкции, уже продемонстрировал значимые результаты. За этот короткий период перевезено более 120 тысяч пассажиров, что является существенным фактором экономического развития республики.

Также министр экономики Теймураз Миквабия представил инвестиционный проект по созданию в Абхазии современного горнолыжного курорта.

Со своей стороны, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин положительно оценил динамику перемен в республике.

