ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ ПРИНЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РАН

Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча президента АНА Зураба Джапуа и заместителя президента Российской Академии наук, академика, доктора сельскохозяйственных наук РАН Петра Чекмарева. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения научного сотрудничества между Абхазией и Россией.

Петр Чекмарев с 2024 года иностранный член Академии наук Абхазии. Его связывает многолетнее сотрудничество с абхазскими коллегами, осведомлен о деятельности научных учреждений республики, особенно плотно взаимодействует с Институтом сельского хозяйства АНА и его директором, академиком АНА, иностранным членом РАН Лесиком Айба.

Петр Чекмарев – видный российский ученый-агроном, специалист в области земледелия и растениеводства, почвовед, один из разработчиков доктрины продовольственной безопасности РФ и Государственной программы развития сельского хозяйства.

На встрече с Зурабом Джапуа Петр Чекмарев высказал пожелание побывать в теплицах Центрального экспериментального участка Института сельского хозяйства АНА. Он поделился, что в Москве наслышаны о достижениях абхазских ученых.

В теплицах Центрального экспериментального участка выращивают новые для Абхазии тропические культуры – папайя, ананас, драгонфрут, маракуя, гуава. А совсем скоро соберут первый урожай бананов.

Академики Зураб Джапуа и Петр Чекмарев стали первыми, кто попробовал абхазские бананы – плоды, выращенные в тепличных условиях специалистами Института сельского хозяйства.

Как рассказал директор Лесик Айба, главная задача Института – выяснить, какие из 10 лучших мировых сортов приемлемы для производства в условиях Абхазии и юга России. Российские представители заинтересованы в успешных экспериментах абхазских коллег, готовы перенять опыт, и уже пригласили Лесика Айба в качестве эксперта в Ставропольский экспериментальный центр (площадью около 15 гектаров) по выращиванию бананов.

«Необыкновенно вкусный банан! Сорвать с дерева и попробовать свежий банан, как мы обычно срываем фрукты у себя в саду – это удивительно и необычно», – поделились дегустаторы.

В теплице растет около 100 корней бананов, на каждом дереве много плодов. Первый урожай скоро будем собирать в присутствии всех абхазских СМИ, заверил директор Института сельского хозяйства.