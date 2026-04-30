ОЧАМЧЫРСКАЯ ЦРБ И «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ

Сухум. 30 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Главный врач Очамчырской ЦРБ Лаша Какалия вместе с главой районной администрации Алхасом Кация посетили оздоровительный центр гостиничного комплекса «Черноморская жемчужина» с целью выстроить надёжный мост между интенсивным лечением и полным восстановлением пациентов.

Управляющая оздоровительного центра Светлана Корчагина провела для гостей экскурсию, показала медицинские кабинеты и рассказала об уникальных процедурах, доступных как гостям, так и местным жителям.

По итогам встречи было решено наладить тесное сотрудничество в вопросах профилактики и укрепления здоровья населения.

После завершения основного курса лечения в стационаре ЦРБ многим пациентам требуется качественное восстановление. Лечащие врачи больницы будут подробно рассказывать пациентам о возможностях прохождения реабилитации на базе оздоровительного центра. Жители района смогут закрепить эффект от лечения.