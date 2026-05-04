ПОЕЗДКА МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ НА ДОНБАСС
Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии и Краснодарского края посетила Донецкую и Луганскую народные республики. Встреча, организованная при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей», была посвящена развитию межкультурного диалога и обмену опытом реализации социальных проектов.
Участники из Абхазии познакомились с патриотическими и образовательными инициативами молодежи Донбасса. Главный специалист по международным связям Госкомитета Саид Куланба отметил особую значимость поездки для молодого поколения республики.
«Наш народ в 1992-1993 годах прошел через схожие тяжелые испытания, поэтому рассказы демобилизованных студентов – участников СВО о долге, мужестве и ответственности находят у нас глубокий отклик. Нам определенно нужно больше совместных проектов», – подчеркнул Саид Куланба.
По итогам визита стороны договорились о проработке новых совместных инициатив, которые укрепят дружеские связи между Абхазией и Донбассом.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ABKHAZIA OPEN CUP» ПО КЕКУСИНКАЙ
- ФК «АПСНЫ» ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД «ЭГРИСИ» В МЕДИАЛИГЕ
- В КМ ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ ВОЗОБНОВИТСЯ В СЕРЕДИНЕ МАЯ
- ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ СМОГУТ ОТПРАВИТЬСЯ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ В СУХУМ