ПОЕЗДКА МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ НА ДОНБАСС

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии и Краснодарского края посетила Донецкую и Луганскую народные республики. Встреча, организованная при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей», была посвящена развитию межкультурного диалога и обмену опытом реализации социальных проектов.

Участники из Абхазии познакомились с патриотическими и образовательными инициативами молодежи Донбасса. Главный специалист по международным связям Госкомитета Саид Куланба отметил особую значимость поездки для молодого поколения республики.

«Наш народ в 1992-1993 годах прошел через схожие тяжелые испытания, поэтому рассказы демобилизованных студентов – участников СВО о долге, мужестве и ответственности находят у нас глубокий отклик. Нам определенно нужно больше совместных проектов», – подчеркнул Саид Куланба.

По итогам визита стороны договорились о проработке новых совместных инициатив, которые укрепят дружеские связи между Абхазией и Донбассом.