ФК «АПСНЫ» ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД «ЭГРИСИ» В МЕДИАЛИГЕ
Новости Понедельник, 04 мая 2026 19:45
Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Футбольный клуб «Апсны» обыграл ФК «Эгриси» со счетом 3:0 в матче второго тура Медиалиги, который прошел на стадионе Cosmos Arena в Москве.
Счет в игре был открыт уже в первом тайме – отличился Георгий Дгебуадзе. После перерыва абхазская команда продолжила контролировать ход встречи и увеличила преимущество усилиями Владислава Пантелеева.
Окончательный результат установил Адель Рахмани, реализовав 11-метровый удар.