ФК «АПСНЫ» ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД «ЭГРИСИ» В МЕДИАЛИГЕ

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Футбольный клуб «Апсны» обыграл ФК «Эгриси» со счетом 3:0 в матче второго тура Медиалиги, который прошел на стадионе Cosmos Arena в Москве.

Счет в игре был открыт уже в первом тайме – отличился Георгий Дгебуадзе. После перерыва абхазская команда продолжила контролировать ход встречи и увеличила преимущество усилиями Владислава Пантелеева.