ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Новости Понедельник, 04 мая 2026 19:47
В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ABKHAZIA OPEN CUP» ПО КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 4 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялся второй Международный турнир «Abkhazia Open Cup» по каратэ кекусинкай (IFK, кумитэ), собравший 157 спортсменов из Абхазии, России и Южной Осетии. Соревнования прошли в нескольких возрастных категориях: среди мальчиков 6-7, 8-9 и 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, а также юниоров и юниорок 16-17 лет.

В турнире приняли участие команды из Абхазии (Сухум, Агудзера, Очамчыра), а также представители России – Подольска и Луковиц Московской области, Чебоксар (Чувашия), Евпатории (Крым), Сочи, Краснодара и Геленджика (Краснодарский край), и Южной Осетии (Цхинвал).

По итогам соревнований победителями в своих категориях стали:

Данат Гогохия (Очамчыра), Лев Исмаилов (Подольск), Богдан Большаков (Сухум), Борис Бадия (Очамчыра), Леон Джинджолия (Сухум), Рустам Ратия (Агудзера), Кямал Зухба (Агудзера), Леварса Барцыц (Агудзера), Кристина Сердюк (Сочи), Даниэла Чемидова (Цхинвал), Самир Джигания (Очамчыра), Баграт Аршба (Очамчыра), Сандро Джгамазия (Очамчыра), Давид Чкадуа (Очамчыра), Левон Ходжикян (Агудзера), Виктория Кондакчян (Агудзера), Рада Харчилава (Агудзера), Юрий Карапетян (Агудзера), Сергей Акимутин (Подольск), Сандро Харчилава (Агудзера), Инал Парулуа (Очамчыра), Леон Крыгин (Агудзера), Егор Мухин (Евпатория), Марианна Миносян (Агудзера), Ксения Гаврилова (Чебоксары), Айнар Шония (Сухум), Самед Бабаев (Сухум), Денис Воуба (Очамчыра), Баграт Кутарба (Сухум), Дамир Хайбулов (Луковицы), Дарина Соя (Агудзера), Арсана Гвинджия (Сухум), Никита Савичев (Подольск), Давид Аджинджал (Агудзера), Дмитрий Кабасакалян (Агудзера), Руслан Карапетян (Агудзера), Александра Павлова (Агудзера).

В общекомандном зачете первое место заняла сборная Абхазии, второе – команда России, третье – представители Южной Осетии.

Организаторами турнира выступили Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация каратэ кекусинкай Республики Абхазия.

Генеральным спонсором соревнований стала сотовая компания «Аквафон».

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

