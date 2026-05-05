ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВЭД ЕАЭС

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление о применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и об утверждении таможенного тарифа Республики Абхазия (ввозные таможенные пошлины).

На территории Абхазии будет применяться Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета Евразийской экономической комиссией от 14 сентября 2021 года №80 в редакции от 26 сентября 2025 года.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.