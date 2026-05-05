В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ СОШЕЛ СЕЛЬ
Вторник, 05 мая 2026 13:11
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В результате обильных ливней, в Кодорском ущелье сошел сель. Движение транспорта на данном участке полностью ограничено. Ведутся работы по устранению последствий чрезвычайного происшествия.
Гражданам рекомендовано отказаться от поездок в направлении ущелья.
