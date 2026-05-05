СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ ЗА ГОД ОБРУШИЛСЯ НА 20% СЕГОДНЯ

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил о том, что спрос на отдых в Абхазии снизился на целых 20%. По словам эксперта, причин этому несколько, однако основная – это затягивание с официальным объявлением сроков возвращения въезда детей по свидетельству о рождении в страну.

По словам эксперта, на спрос могла повлиять и нестабильная работа аэропорта в Сочи, из-за которой постоянно происходят отмены или задержки рейсов. Сейчас в Абхазии есть ой аэропорт, однако география полетов охватывает мало городов.

Также среди причин могут быть подорожания туров и в принципе охлаждение спроса из-а снижения покупательской способности. Масла в огонь подливает неопределенность со въездом детей до 14 лет.

Напомним, что 2 апреля 2026 года президент России Владимир Путин принял решение вернуть детям до 14 лет право въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении, однако официальных документов, которые подтверждали бы его слова, нет.